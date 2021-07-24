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В двух областях Украины превышен уровень госпитализации больных коронавирусом

В двух областях Украины превышен уровень госпитализации больных коронавирусом

Associated Press

Показатели госпитализаций в двух областях не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

В Украине по состоянию на 24 июля в двух областях зафиксировали превышен уровень госпитализации больных коронавирусом, что не соответствует "зеленой" зоне карантина.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, 23 июля зафиксировали повышенный уровень госпитализаций в Луганской (58,3%) и Херсонской областях (69,8%). При этом по показателям "зеленой" зоны уровень госпитализации должен быть не выше 50%.

Напомним, исследование показало, насколько эффективны две дозы Pfizer или AstraZeneca против штамма "Дельта".

Также в Минздраве ожидают новую волну коронавируса осенью.

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