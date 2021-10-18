В Днепропетровской области закрывают школы, ТРЦ, спортзалы и кафе

Школы и детские сады продолжат работу.
С 18 октября Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина. Поэтому школы, вузы, торговые центры и кинотеатры прекращают работу, а в кафе и ресторанах закрывают залы.
Об этом сообщает облсовет.
Решение об усилении карантина приняли по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В новых условиях кафе и рестораны могут работать исключительно на вынос или заниматься адресной доставкой заказов.
Полностью прекращают работу кинотеатры, театры, учебные заведения, фитнес-центры, бассейны, спортзалы, непродовольственные магазины и рынки, учреждения культуры. Исключение сделано для начальных классов в школах, детских садов, официальных спортивных мероприятий, историко-культурных заповедников. Также жесткий карантин не распространяется на заведения, в которых 100% сотрудников и посетителей получили две дозы вакцины от коронавируса.
Напомним
- В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3421 пациентов выздоровели.
- С начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
- Кроме того, по состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны. В этих регионах превышены уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.