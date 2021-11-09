В Днепропетровской области из-за COVID-19 вводят новые карантинные ограничения: что ждет местных жителей

Пользоваться общественным транспортом теперь можно будет только с ковид-документами.

В Днепропетровской области из-за стремительного распространения коронавируса с 11 ноября вводятся новые карантинные ограничения. Городам и громадам рекомендовали перевозить пассажиров в общественном транспорте только после предъявления ковид-документов.

Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Также читайте Такой смертности от коронавируса в Украине еще не было: за сутки более 830 летальных исходов

Введение новых карантинных ограничений рассмотрела комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Городам и громадам области рекомендовали перевозить пассажиров во внутриобластном, междугородном и городском транспорте только после предъявления ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Метро, трамваи и троллейбусы не стали исключением.

"Нужно принимать кардинальные решения, которые помогали бы эффективно бороться с эпидемией. Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз. Подавляющее большинство тех, кто попадает в реанимацию, не привиты. Именно поэтому предложили городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок", – отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Напомним, что Днепропетровская область возглавила антирейтинг по количеству новых случаев коронавируса. По состоянию на 9 ноября в регионе недуг обнаружили у 2042 человек.

Читайте также:

Новости Закарпатья: задержана работница вокзала, предлагавшая пассажирам поддельный тест на COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку