В Днепре врачи спасли больного коронавирусом мужчину, в которого были на 100% повреждены легкие

Пациент уже дышит сам, его перевели из реанимационного отделения.

В Днепре врачи областной больницы им. Мечникова спасли больного коронавирусом мужчину, в которого были на 100% повреждены легкие.



Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.



Болезнь у жителя поселка Николаевка Днепровского района обнаружили еще 7 мая. Болезнь прогрессировала, в результате чего мужчина был госпитализирован в областную больницу. В реанимационном отделении пациент провел почти месяц.



"Родственники уже начали готовиться к самому худшему. У Анатолия были повреждены 100% легких. Он попробовал все: лекарства, которые сейчас есть, аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах. И счастье — сегодня он дышит уже сам. У него правильно бьется сердце, нормализовалось давление. Его уже перевели из реанимации ", — рассказал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.



Он также подчеркнул, что пациента впереди ждет реабилитация.



Напомним, что в Украину скоро придет 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer. Согласно договоренностям, первые поставки доз состоятся в июне 2021 года.

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