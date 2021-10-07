В Днепре спустя сутки закрыли новый пункт массовой вакцинации: что случилось

Он оказался "нерентабельным".

В Днепре только сутки проработал пункт массовой вакцинации, который оборудовали в торговом центре "Европа". Прививки горожанам там не будут делать из-за "нерентабельности".

Об этом пишет "Суспільне".

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Так, пункт массовой вакцинации, который 6 октября заработал в торговом центре на Европейской площади, проработали всего лишь один день. В горсовете Днепра журналистам издания рассказали, что “в городе достаточно пунктов вакцинации, работающих на базе центров первичной медико-санитарной помощи”.

В связи с чем прививочный пункт на “Европейке” закрыли, сообщив при этом, что он оказался “нерентабельным”. В самом же торговом центре ситуацию пока комментировать якобы не готовы.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области стремительно выросло количество больных на коронавирус. Инфекционная больница заполнена пациентами, а атмосфера, которая там царит, удручающая.

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