В детском доме под Луцком произошла вспышка COVID-19: среди больных есть дети, которым меньше года

В детском доме под Луцком произошла вспышка COVID-19: среди больных есть дети, которым меньше года

Коронавирусом заразилось 17 из 34 воспитанников дома.

17 воспитанников Волынского областного специализированного дома ребенка попали в больницу после того, как у них обнаружили коронавирус. Состояние детей удовлетворительное.

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Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на руководителя доме ребенка Виктора Максимюка.

Руководитель дома ребенка рассказал, что в пятницу коронавирус обнаружили в одной из работниц заведения. После этого начали тестировать и детей. В 7 воспитанников дома сразу подтвердили COVID-19. В понедельник, 27 сентября, в еще 10 детей обнаружили инфекцию. Всех несовершеннолетних госпитализировали в больницу, чтобы изолировать их от других детей. Всего в доме воспитывается 34 ребенка. Двум инфицированным менее года, остальным больным — до 3 лет.

По словам Виктора Максимюка в Волынском областном доме ребенка работает 81 сотрудник. Из них только 22 были полностью вакцинированы против коронавируса. Сейчас в заведении продолжается вакцинация 9 работников получили первую дозу, а еще 13 планируют прививаться в ближайшее время.

Временная исполняющая обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галина Морочковська рассказала, что состояние детей удовлетворительное. Также в больнице находится и одна работница этого дома.

Напомним, в Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли супруги.

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