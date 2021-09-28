В детском доме под Луцком произошла вспышка COVID-19: среди больных есть дети, которым меньше года

Коронавирусом заразилось 17 из 34 воспитанников дома.
17 воспитанников Волынского областного специализированного дома ребенка попали в больницу после того, как у них обнаружили коронавирус. Состояние детей удовлетворительное.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на руководителя доме ребенка Виктора Максимюка.
Руководитель дома ребенка рассказал, что в пятницу коронавирус обнаружили в одной из работниц заведения. После этого начали тестировать и детей. В 7 воспитанников дома сразу подтвердили COVID-19. В понедельник, 27 сентября, в еще 10 детей обнаружили инфекцию. Всех несовершеннолетних госпитализировали в больницу, чтобы изолировать их от других детей. Всего в доме воспитывается 34 ребенка. Двум инфицированным менее года, остальным больным — до 3 лет.
По словам Виктора Максимюка в Волынском областном доме ребенка работает 81 сотрудник. Из них только 22 были полностью вакцинированы против коронавируса. Сейчас в заведении продолжается вакцинация 9 работников получили первую дозу, а еще 13 планируют прививаться в ближайшее время.
Временная исполняющая обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галина Морочковська рассказала, что состояние детей удовлетворительное. Также в больнице находится и одна работница этого дома.
Напомним, в Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли супруги.