В Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка COVID-19

От коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.
В Черновицкой области в одной из территориальных общин произошла вспышка коронавируса.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"За последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения заболеваемости нету", — сообщила Наталья Гусак.
Чиновница отметила, что ситуация с коронавирусом на Буковине ухудшается. Она отметила, что в областной детской больнице с подозрением и с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 36 детей. Также от коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.
Чиновница отметила, что в области рекомендуется селить в общежития вакцинированных студентов. Также там будут работать мобильные группы вакцинации.
Напомним, во Львове от коронавируса будут вакцинировать в общежитиях, на массовых мероприятиях и в университете.