В Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка COVID-19

В Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка COVID-19

От коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.

В Черновицкой области в одной из территориальных общин произошла вспышка коронавируса.

Также читайте Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 9 млн прививок

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"За последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения заболеваемости нету", — сообщила Наталья Гусак.

Чиновница отметила, что ситуация с коронавирусом на Буковине ухудшается. Она отметила, что в областной детской больнице с подозрением и с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 36 детей. Также от коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.

Чиновница отметила, что в области рекомендуется селить в общежития вакцинированных студентов. Также там будут работать мобильные группы вакцинации.

Напомним, во Львове от коронавируса будут вакцинировать в общежитиях, на массовых мероприятиях и в университете.

Может ли вакцинация стать обязательной – эксперт по конституционному праву Александр Марусяк

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку