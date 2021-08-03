В Черновицкой области от коронавируса вакцинировали 5 детей

Прививки получили дети 13-16 лет.

В Черновицкой области прививки от коронавируса получили 5 детей в возрасте от 13 до 16 лет.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

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Так, двое несовершеннолетних получили прививки в Черновцах, двое — в Глубокой и один ребенок — в Герце. Среди причин, почему родители согласились на прививку — это выезд за границу на обучение и хронические болезни.

"Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу", — сообщили в Черновицкой ОГА.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что от 2 августа можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

В Минздраве отмечают, что, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине.

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