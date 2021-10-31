В Черновцах COVID-реанимации загружены на 100%

Реанимации в госпитальных базах города заполнены на 100%.

В Черновцах реанимации всех госпитальных баз города, где лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Кроме того, много больных COVID-19 и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в Черновицкой городской больнице №4 и №3 – 100% и 93% соответственно.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Зафиксировано 16 летальных исходов. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число", — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. Олег Черный.

Напомним, что в Украине по состоянию на 31 октября зафиксировано 17 430 новых случаев COVID-19. В больницы было госпитализировано 5 663 человека.

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