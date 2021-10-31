В Черновцах COVID-реанимации загружены на 100%

Реанимации в госпитальных базах города заполнены на 100%.
В Черновцах реанимации всех госпитальных баз города, где лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Кроме того, много больных COVID-19 и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в Черновицкой городской больнице №4 и №3 – 100% и 93% соответственно.
"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Зафиксировано 16 летальных исходов. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число", — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. Олег Черный.
Напомним, что в Украине по состоянию на 31 октября зафиксировано 17 430 новых случаев COVID-19. В больницы было госпитализировано 5 663 человека.
Читайте также:
- "Вся страна горит, смертей станет больше": врачи о том, почему коронавирус свирепствует в Украине и что будет дальше
- 15 регионов уже в "красной" зоне: украинцы массово ринулись в центры вакцинации, чтобы получить спасительный укол
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.