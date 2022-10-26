В Черкассах из-за распространения коронавируса возвращают масочный режим в общественном транспорте и ТРЦ

В Черкассах местная комиссия по техногенно-экологической безопасности решила рекомендовать введение маскового режима в местах массового пребывания людей.

В Черкассах решили вернуться к ношению масок в ТРЦ, торговых заведениях, общественном трансопрте. Это связано с заболеваемостью коронавирусной болезнью в городе. Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 25 октября.

Об этом сообщается на странице Черкасского городского совета в Facebook.

По информации департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета, по состоянию на 24 октября в Черкасской области количество выявленных больных за неделю составляет 1084 человека, из них жителей г. Черкассы – 346.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения Черкасс для возможности госпитализации пациентов с подозрением и подтвержденным случаем острой респираторной болезни COVID-19 развернуто 350 коек. Загруженность коечного фонда в настоящее время составляет 14,3%. В стационарных медучреждениях находятся 50 человек (в том числе 8 детей), из них жителей г. Черкассы – 16.

Учитывая это, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности решила рекомендовать ряд мероприятий в Черкассах.

"Руководителям предприятий – обеспечить соблюдение противоэпидемических требований (масочный режим, соблюдение физической дистанции, соблюдение правил личной гигиены, пользование антисептиками и др.) в местах массового пребывания людей (ТРЦ, заведения торговли, общественного питания и т.п.), других социально важных объектах и соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Также ответственным подразделениям городского совета необходимо проводить профилактические мероприятия в местах нахождения внутренне перемещенных лиц. А департамент здравоохранения – принять дополнительные меры по проведению надлежащей вакцинальной кампании и максимальному охвату жителей Черкасс прививками от COVID-19", — говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

По данным Минздрава, на прошлой неделе (от 17 по 23 октября) в Украине выявили 16 908 новых случаев COVID-19. В частности, инфицировалось 1808 детей.

В начале октября в КГГА призвали жителей столицы вернуться к ношению масок в публичных местах. Предпринимателей также просят обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м. между посетителями.

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