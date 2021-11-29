В Брюсселе взрослым разрешили вводить третью дозу COVID-вакцины

Срок введения бустера зависит от препарата.
В бельгийском Брюсселе разрешили прививать от коронавируса бустерной дозой взрослых.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на органы здравоохранения.
Впрочем, отмечается необходимость соблюдения обязательного времени ожидания между завершением полного курса вакцинации и введением дополнительной дозы. Это зависит от препарата:
- два месяца для однокомпонентного Johnson & Johnson;
- четыре месяца для AstraZeneca;
- шесть месяцев для BioNTech/Pfizer и Moderna.
В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время проведение праздничных мероприятий зимой стоит под вопросом. По словам главы бельгийского правительства Александра де Кро, это будет зависеть от ситуации с вирусом в стране и "поведения" бельгийцев.
Как сообщалось, в Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса через пять месяцев после базового курса иммунизации. До этого третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых и людей из уязвимых групп. Впрочем, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастов.
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