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В Брюсселе взрослым разрешили вводить третью дозу COVID-вакцины

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В Брюсселе взрослым разрешили вводить третью дозу COVID-вакцины

Associated Press

Срок введения бустера зависит от препарата.

В бельгийском Брюсселе разрешили прививать от коронавируса бустерной дозой взрослых.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на органы здравоохранения.

Впрочем, отмечается необходимость соблюдения обязательного времени ожидания между завершением полного курса вакцинации и введением дополнительной дозы. Это зависит от препарата:

  • два месяца для однокомпонентного Johnson & Johnson;
  • четыре месяца для AstraZeneca;
  • шесть месяцев для BioNTech/Pfizer и Moderna.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время проведение праздничных мероприятий зимой стоит под вопросом. По словам главы бельгийского правительства Александра де Кро, это будет зависеть от ситуации с вирусом в стране и "поведения" бельгийцев.

Как сообщалось, в Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса через пять месяцев после базового курса иммунизации. До этого третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых и людей из уязвимых групп. Впрочем, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастов.

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