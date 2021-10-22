В больницах не будет пунктов вакцинации от Covid-19: глава Минздрава назвал причину

Нужно минимизировать контакты инфицированных пациентов со здоровыми людьми.
Из медицинских учреждениях заберут пункты вакцинации населения от коронавирунои болезни.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера».
Глава Минздрава объясняет, что сейчас пункты вакцинации от Covid-19 выводят из больниц ради безопасности неинфицированных людей. По его словам, нужно минимизировать контакты инфицированных пациентов со здоровыми людьми. Он добавил, что прививки населения должно происходить в тех местах, где это комфортно для Украинской.
"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5,5 месяцев дошли до порога 70%. Это 70% сознательного населения, делает сознательный выбор. Дальше уже начинается вмешательство государства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые боятся, имеют определенные антивакцинальные настроения. Альтернативы пока нет. Мы должны достичь этой цифры для того, чтобы потихоньку снимать карантинные ограничения", — рассказал Ляшко.
Напомним, какую вакцину лучше использовать тем, кто перенес инсульт и можно ли вообще вакцинироваться от COVID-19 такому человеку.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.