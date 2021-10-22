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В больницах не будет пунктов вакцинации от Covid-19: глава Минздрава назвал причину

В больницах не будет пунктов вакцинации от Covid-19: глава Минздрава назвал причину

Associated Press

Нужно минимизировать контакты инфицированных пациентов со здоровыми людьми.

Из медицинских учреждениях заберут пункты вакцинации населения от коронавирунои болезни.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера».

Глава Минздрава объясняет, что сейчас пункты вакцинации от Covid-19 выводят из больниц ради безопасности неинфицированных людей. По его словам, нужно минимизировать контакты инфицированных пациентов со здоровыми людьми. Он добавил, что прививки населения должно происходить в тех местах, где это комфортно для Украинской.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5,5 месяцев дошли до порога 70%. Это 70% сознательного населения, делает сознательный выбор. Дальше уже начинается вмешательство государства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые боятся, имеют определенные антивакцинальные настроения. Альтернативы пока нет. Мы должны достичь этой цифры для того, чтобы потихоньку снимать карантинные ограничения", — рассказал Ляшко.

Напомним, какую вакцину лучше использовать тем, кто перенес инсульт и можно ли вообще вакцинироваться от COVID-19 такому человеку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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