В Австрии невакцинированным запретили выходить из дома без необходимости.

В Австрии невакцинированным запретили выходить из дома без необходимости.

Полный локдаун будет касаться около 2 миллионов граждан.

С понедельника, 15 ноября, в Австрии будет введен усиленный карантин для граждан, не прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Как сообщает Reuters, об этом объявил на пресс-кофнеренции канцлер Александр Шалленберг.

По словам главы австрийского правительства, такой шаг необходим, учитывая крайне низкий уровень вакцинации в стране.

Приблизительно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19 — это один из самых низких показателей в Западной Европе. Многие австрийцы скептически относятся к вакцинам, и эта точка зрения поддерживается ультраправой Партией свободы — третьей по величине в парламенте.

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"Нам нужно увеличить уровень охвата вакцинацией. Он позорно низок", — заметил Шалленберг после онлайн-переговоров с губернаторами девяти федеральных земель.

С 15 ноября непривитым и не полностью вакцинированным австрийцам будет запрещено выходить из дома без необходимости: можно будет только ходить на работу, покупать предметы первой необходимости, посещать школу, церковь и больницу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок. Такие ограничения продлятся 10 дней.

В общей сложности этот локдаун коснется около 2 миллионов граждан Австрии, население которой составляет 8,9 млн. Ограничения не будут касаться детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, во Франции объявили о начале пятой волны пандемии коронавируса.

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