В Австралии вспышка коронавируса: у больниц устанавливают палатки для больных

В Австралии вспышка коронавируса: у больниц устанавливают палатки для больных

За сутки обнаружили более тысячи больных.

В Австралии из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом, который спровоцировал штамм "Дельта", у больниц Сиднея установили медицинские палатки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Такое решение было принято после того, как в штате Южный Уэльс обнаружили 1029 новых случаев COVID-19 в сутки. К слову, такое количество заражений зафиксировали впервые с момента пандемии. Днем ранее было 919 больных — это был предыдущий рекорд.

Такие отделения неотложной помощи для пациентов с COVID-19 помогут "разгрузить" систему, убеждена местные власти. По словам премьера Глэдиса Береджикляна, хотя система "находится под давлением", но сможет противостоять нынешнему кризису, если уровень вакцинации вырастет.

Кроме Сиднея, второй по величине город страны — Мельбурн, а также столица Канберра тоже находятся в жесткой изоляции.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что локдаун в стране продлится до тех пор, пока не менее 70% взрослого населения не будет полностью вакцинированы.

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