В аптеках Хмельницкого появился "Молнупиравир": в продаже может быть фальсификат

В аптеках Хмельницкого появился "Молнупиравир": в продаже может быть фальсификат

Таблетки не предназначены для реализации в аптеках.

В аптеках Хмельницкого появился препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир", но медикамент может быть подделкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркивают, что этого препарата в Украине в свободном доступе не будет. "Молнупиравир", появившийся в хмельницких аптеках, не зарегистрирован в Украине.

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, Минздрав не имеет отношения к этому лекарству: "Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов".

В Минздраве пояснили, что "Молнупиравир" используют только в медицинских учреждениях только по назначению врача. Он будет бесплатным.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия американской компании Merck Sharp & Dohme. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток. Он зарегистрирован и разрешен к экстренному применению, в частности в США, Японии, Великобритании.

Как сообщалось, Украина 6 февраля получила первую партию лекарства для лечения коронавируса "Молнупиравир". В общей сложности прибыло 60 тысяч курсов препарата. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

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