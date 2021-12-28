Ужесточение карантинных требований в Европе и как предотвратить ожоги: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Греции, чтобы сдержать дальнейший рост заболеваемости коронавирусом, введет на 3-16 января ряд дополнительных ограничений, которые будут касаться ночных развлекательных заведений. Читать дальше –>
- Власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". Читать дальше –>
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто больше всего попадает в больницы на праздники. Читать дальше –>
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил три простых совета, как предотвратить ожоги. Читать дальше –>
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Горе в Руставскую тюрьму. Читать дальше –>