Увеличивает риск смерти и госпитализации: ученые обнаружили связь между COVID-19 и сном

Увеличивает риск смерти и госпитализации: ученые обнаружили связь между COVID-19 и сном

Расстройства сна приводят к дефициту кислорода, необходимого для поддержания клеток и тканей организма.

Синдром обструктивного апноэ и другие нарушения сна, которые мешают дыханию, могут привести к тяжелому течению и увеличивают риск умереть от COVID-19.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, пишет JAMA.

Как отмечают ученые, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется остановками дыхания спящего человека и сопровождается сильным храпом. Эти остановки прерывают поступление кислорода в организм и блокируют своевременное выделение углекислого газа. Также поэтому человек часто просыпается, что приводит к плохому сну.

Медики из Кливлендской клиники исследовали 5400 пациентов, которые жаловались на нарушение сна. Из них 1900 человек болело коронавирусом, их средний возраст – 56 лет. По мнению врачей, эти расстройства не влияют на вероятность заразиться коронавирусом, однако люди с апное и гипоксией во сне имеют на 31% больше рисков госпитализации и смерти от COVID-19, чем другие пациенты.

"Результаты показывают, что гипоксия во сне связана с прогрессированием гипоксического инсульта при COVID-19", — отмечают авторы исследования.

Ученые объясняют это тем, что расстройства сна приводят к дефициту кислорода, необходимого для поддержания клеток и тканей организма.

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