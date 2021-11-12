Увеличивает риск смерти и госпитализации: ученые обнаружили связь между COVID-19 и сном

Расстройства сна приводят к дефициту кислорода, необходимого для поддержания клеток и тканей организма.
Синдром обструктивного апноэ и другие нарушения сна, которые мешают дыханию, могут привести к тяжелому течению и увеличивают риск умереть от COVID-19.
Об этом говорится в новом исследовании ученых, пишет JAMA.
Как отмечают ученые, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется остановками дыхания спящего человека и сопровождается сильным храпом. Эти остановки прерывают поступление кислорода в организм и блокируют своевременное выделение углекислого газа. Также поэтому человек часто просыпается, что приводит к плохому сну.
Медики из Кливлендской клиники исследовали 5400 пациентов, которые жаловались на нарушение сна. Из них 1900 человек болело коронавирусом, их средний возраст – 56 лет. По мнению врачей, эти расстройства не влияют на вероятность заразиться коронавирусом, однако люди с апное и гипоксией во сне имеют на 31% больше рисков госпитализации и смерти от COVID-19, чем другие пациенты.
"Результаты показывают, что гипоксия во сне связана с прогрессированием гипоксического инсульта при COVID-19", — отмечают авторы исследования.
Ученые объясняют это тем, что расстройства сна приводят к дефициту кислорода, необходимого для поддержания клеток и тканей организма.
Читайте также:
- 5-летний мальчик спрашивает, мертв ли, и зовет маму: подробности ДТП в Тернопольской области, в которой погибла семья
- Еще две страны ЕС решили не закрывать границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Украины
- COVID-сертификаты об выздоровлении и детском: как получить "ковидные" документы