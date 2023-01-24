В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен": что известно

Наиболее опасным этот вариант коронавируса является для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Во вторник, 24 января, в Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, или другими словами "Кракен".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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По данным Минздрава, случай заболевания новым подвидом коронавируса был зафиксирован в Сумской области. Отмечается, что инфицированный человек не прошел курс вакцинации против коронавируса.

По информации Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Тем не менее, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса сообщила, что с 22 октября 2022 г. по 11 января 2023 г. в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев, вызванных Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в Соединенных Штатах Америки (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

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