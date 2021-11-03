Украинской вакцины против коронавируса не будет: ученые объяснили причину

У нас нет достаточно технологий и финансовых ресурсов для необходимых исследований.

В институте в Гданьске тестируют на мышах украинскую вакцину против COVID-19, сделанную с помощью дрожжей. Но попадет ли она к украинцам и защитит их от коронавируса, сомневаются даже сами разработчики вакцины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В сентябре прошлого года Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант около 10 млн гривен на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Проект был рассчитан на полтора года и уже находится в стадии завершения. Исследователи говорят, что результаты станут известны через две-три недели. Что дальше – не известно.

Ученые рассказывают, что у Украины нет достаточно технологий и финансовых ресурсов для необходимых исследований. Поэтому после окончания гранта проект, скорее всего, заморозят.

"Скорее всего, наши разработки не будут запущены в Украине. Люди болеют сейчас и вопрос уже следует решать. Если бы было стратегическое понимание проблемы, то тогда бы вкладывались в это средства, чтобы наработки дальше развивались. Нам нужно развивать страну с иммунологической, биологической независимостью" "Потому что на сегодняшний день у нас нет ни одной отечественной вакцины, все закупаем за рубежом. Эта разработка — это возможность ее приспособить к условиям, которое требует время", — говорит доктор биологических наук Константин Дмитрук.

По словам руководителя Института биологии клеток во Львове, академика Андрея Сибирного, исследования проводят в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий. Результаты ждут до конца ноября. А что будет дальше учёные прогнозировать не берутся.

"Это дорого и нет технологии. Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат очень сложно. Китай этого до сих пор не может сделать", — отметил академик.

Львовский институт закупает мыши в США. Стоимость одной – 180 евро, а их, по словам ученых, нужно десятки. Когда лабораторное исследование покажет эффективность вакцины, ее необходимо протестовать на приматах и добровольцах.

Напомним, испытания украинской вакцины против коронавируса, созданной львовскими учеными из Института биологии клетки НАН Украины, начались в польском городе Гданск. Этот препарат будет преоральным и может использоваться в качестве таблетки, микстуры или спрея. Прогнозируется, что она будет эффективна против различных штаммов COVID-19, а в производстве довольно дешевой.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинация в Украине: в пунктах прививок развернулись настоящие страсти

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