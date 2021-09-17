Украинские медики получили возможность самостоятельно выявлять новые мутации коронавируса

В специальной лаборатории смогут обрабатывать 400 образцов биоматериала в месяц.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины появилось оборудование, которое позволит определять новые штаммы коронавируса.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Секвенатор для определения новых штаммов образцов SARS-CoV-2, выявленных в украинских пациентов, сможет обрабатывать 400 образцов в месяц.

"Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", — заметил по этому поводу министр.

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Ранее Украина посылала образцы биоматериалов на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, а это занимало определенное время и усложняло оперативность реагирования украинской системы здравоохранения на ситуацию.

По словам главы Минздрава, наличие такой лаборатории — это вопрос национальной безопасности.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, вызывает COVID-19 мутирует примерно каждую неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор. Это говорит о исследования генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании.

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