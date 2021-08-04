Украинские COVID-сертификаты получили первое одобрение в Евросоюзе

Для признания украинских "ковидных паспортов" в Европе осталось получить согласование Еврокомиссии и подписать соответствующие соглашения.

Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивание в Евросоюзе. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Минцифры.

По словам украинских чиновников, техническая команда, привлеченная для оценки со стороны ЕС, высоко оценила срок реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов требованиям в спецификациях ЕС.

"Остался последний шаг, чтобы COVID-сертификаты признали на политическом уровне. Ожидаем согласования от Еврокомиссии и подписания соответствующих соглашений ", — сказано в сообщении.

Комментируя первый успех, в Минцифры отметили, что такие проекты являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС.

Напомним, украинские "ковидные паспорта", которые начали выдавать с 1 июля, уже признали ряд стран Европы. В списке, в частности, Венгрия, Греция, Молдова и Турция. МИД сейчас работает над расширением количества этих стран.

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