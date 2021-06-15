Украинцам объяснили, может ли вакцинация от коронавируса вызвать бесплодие и влиять на менструацию

Вакцинация может повлиять на результаты маммографии.

После вакцинации против COVID-19 с жалобами на реакции чаще обращаются женщины, чем мужчины. Поэтому, в Минздраве рассказали, как влияет вакцина от коронавируса на женский организм, в частности, менструальный цикл, и может ли она вызвать бесплодие.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, никаких исследований, которые бы свидетельствовали о том, что женщины имеют более сильные реакции на вакцину, нет. А то, что в основном жалуются на побочные реакции именно женщины, может быть связано с тем, что их вакцинировали на 4% больше.

Кроме того, нет и подтверждений того, что вакцинация влияет на менструальный цикл. Его нарушение, как отмечают, довольно распространенное явление, которое может повлечь стресс, изменение веса, изменение физической активности и фоновые заболевания. В случае нарушения цикла после вакцинации следует немедленно обратиться к гинекологу.

Также есть миф, что мол вакцина от Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но в Минздраве заверили, что на самом деле вакцина не может вызвать бесплодие.

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"Нет. По слухам, вакцина от Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но тогда так же происходило бы и во время заболевания COVID-19. Если бы это было правдой, это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста в мире, которые перенесли COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда", — пояснили в Минздраве.

А вот на результаты маммографии вакцинация может повлиять. В то же время увеличение лимфатических узлов является нечастой побочной реакцией на вакцину от Pfizer, но этот фактор следует учесть, если женщина собирается делать маммографию.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что имеющиеся вакцины от коронавируса не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается.

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