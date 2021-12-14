Украина вышла из топ-10 стран с самым высоким уровнем заболеваемости

Выписки на 28% преобладают над госпитализациями.
Украина вышла из десятки стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12-е место.
Об этом на своем брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По словам эксперта, в Украине ситуация с коронавирусом улучшается, а уже на следующей неделе показатель заболеваемости может снова значительно упасть.
"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12 месте", — сказал Ганиченко.
Он добавил, что выписки на 28% превосходят госпитализации. Эксперт предполагает, что уже через две недели Украина выйдет на отметку уровня плато 2021 года.
Напомним, в Украине еще две области выведут из "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой области.
По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в Украине на новогодне-рождественские праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.
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