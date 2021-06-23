Украина в июле получит около 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

Украина в июле получит около 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

Также Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины Johnson & Johnson.

В июле этого года Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

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Кроме 5,325 млн доз китайской вакцины CoronaVac, закупленной через Crown Agents, еще 1,9 млн доз вакцины будет закуплено ГП "Медицинские закупки".

"Всего в июле в страну планируется поставить около 7,7 млн доз вакцин от коронавируса", — сказал Кузин.

Также он подтвердил, что переговоры о закупке американской вакцины Johnson & Johnson действительно ведутся, однако пока конкретные даты поставок неизвестны.

Напомним, ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac китайской Sinovac Biotech, которой в частности прививают в Украине.

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