Украина в июле получит около 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

Также Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины Johnson & Johnson.
В июле этого года Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцин от COVID-19.
Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".
Кроме 5,325 млн доз китайской вакцины CoronaVac, закупленной через Crown Agents, еще 1,9 млн доз вакцины будет закуплено ГП "Медицинские закупки".
"Всего в июле в страну планируется поставить около 7,7 млн доз вакцин от коронавируса", — сказал Кузин.
Также он подтвердил, что переговоры о закупке американской вакцины Johnson & Johnson действительно ведутся, однако пока конкретные даты поставок неизвестны.
Напомним, ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac китайской Sinovac Biotech, которой в частности прививают в Украине.