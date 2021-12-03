Украина продолжает выходить из "красной" зоны: названо количество областей, в которых могут ослабить ограничения

Украина продолжает выходить из "красной" зоны: названо количество областей, в которых могут ослабить ограничения

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решит этот вопрос на следующей неделе.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей Украины уже готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство уже подало просьбу созвать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра.

Ляшко отметил, что комиссия этот вопрос рассмотрит на следующей неделе во время заседания.

"Об областях, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", — заявил глава Минздрава.

В настоящее время в "красную" зону входят 18 областей Украины и Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что ослабить карантин могут в Киеве, Донецкой, Одесской и Херсонской областях.

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