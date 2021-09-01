Украина получит от США почти 13 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Украина получит от США почти 13 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Ранее американские партнеры передали для прививки украинцев свыше 2 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и намерены предоставить дополнительную финансовую помощь Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое в среду, 1 сентября, опубликовано на официальном сайте президента Украины.

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В обнародованном документе говорится, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона "О плане спасения Америки".

С начала пандемии Соединенные Штаты уже предоставили Украине примерно 55 миллиона долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.

Совместное заявление: о чем говорится в обнародованном документе

Напомним, до конца 2021 правительство США планирует также выделить более 463 миллионов долларов помощи для внедрения всесторонних демократических реформ и обеспечения прав человека в Украине.

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