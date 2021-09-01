Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19: в Минздраве объяснили, как препараты действуют на вирус

Соответствующие договоренности финализировали в рамках визита Зеленского в США.
В рамках сотрудничества с правительством США Украина получит инновационные лекарственные средства против коронавируса.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн долл. поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.
"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Отмечается, что препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.
Они действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спайковыми белками вируса, препятствуя его проникновению в клетку и дальнейшему размножению, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу, объяснил министр.
Напомним, ранее в Национальной академии наук Украины сообщили, что прогнозируют рост новых случаев коронавирусной болезни в сутки в начале сентября.