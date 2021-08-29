Украина получила еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer

Украина получила еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer

Поставки вакцины для украинцев продолжатся.

Сегодня, 29 августа, в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки. Партию вакцины в размере 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

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"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира", — заявили в ЮНИСЕФ.

Новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и для иммунизации организованных коллективов.

До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы.

Напомним, ранее Украина получила еще почти 800 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании. Эти дозы препаратов Украине передали в качестве гуманитарной помощи. Отмечается, что 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650,4 тыс. доз — Польша, 46 тыс. доз — Литва.

На заседании Кабинета министров было принято решение официально зарегистрировать американскую вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Препарат Janssen пополнил перечень вакцин, которые официально разрешено использовать в Украине для вакцинации от COVID-19: Covishield, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SkBio.

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