Украина одна из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19 — Минздрав

В течение шести недель в Украине фиксируют уменьшение количества госпитализированных с коронавирусом.

По состоянию на 20 декабря эпидситуация с COVID-19 в Украине значительно лучше, чем во многих европейских странах. "Коронавирусные" показатели соответствуют среднеевропейским.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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По итогам селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины, которое возглавил премьер-министр Денис Шмыгаля, стало известно, что шесть недель подряд наблюдается снижение количества госпитализированных. Занятых ководных кроватей сейчас 21 567. За прошедшую неделю было госпитализировано 12 908 человек.

По информации Минздрава, Украина одна из первых в Европе прошла осенняя вспышка заболеваемости, и сейчас показатели соответствуют среднеевропейским.

Как сообщалось ранее, Ляшко анонсировал сокращение "красной" зоны в Украине. По его словам, в Украине есть только два региона, которые не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпиднебезопасности в отношении коронавируса.

К слову, по состоянию на 20 декабря в "красной" зоне находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает ограничение карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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