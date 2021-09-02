Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина — KSE

Регионом-антилидером по уровню заболеваемости остается Черновицкая область.

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

"В Украине заболеваемость ускоряет рост. Количество случаев заболеваемости COVID-19 за неделю снова выросла на четверть. И сейчас уже два дня подряд не выполнялось условие "зеленого" уровня эпидемической опасности — коэффициент выявленных случаев инфицирования превысил предельные 4%. В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня национальная комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Соответственно, регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, там будет усиленно ограничения", — сообщается на сайте KSE.

По мнению экспертов, текущая ситуация все еще остается контролируемой, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти.

В KSE подчеркнули, что лидером по уровню заболеваемости остается Черновицкая область. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9% — в среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания 100 тысяч населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%.

Остальные регионы находятся в зоне повышенного риска вспышки. В 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украины получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer этого года будет увеличено вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 млн доз этого препарата.

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