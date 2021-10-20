Ударил ножом в грудь возле супермаркета: в Каменском мужчина жестоко убил приятеля на глазах у других людей

Ударил ножом в грудь возле супермаркета: в Каменском мужчина жестоко убил приятеля на глазах у других людей

Мужчина полностью признал свою вину.

В Каменском на 8,5 лет тюрьмы осудили мужчину, который возле одного из городских супермаркетов жесткого убил приятеля. Он ударил его в грудь ножом.

Об этом сообщили в пресс-службt прокуратуры области.

Также читайте Дело о смерти брата мэра Кривого Рога Павлова расследуют как умышленное убийство

Как выяснилось, инцидент произошел еще в июне 2020 года. У одного из продуктовых магазинов между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин достал нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В ходе судебных разбирательств обвиняемый полностью признал свою вину.

"Приговором Заводского районного суда Днепродзержинска 38-летнего ранее судимого гражданина признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Новости Украины: заказное убийство - в Николаеве снайпер пытался попасть в бизнесмена Титова

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку