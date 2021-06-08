Ученые выяснили, почему не все люди болеют коронавирусом

В большинства испытуемых, которые легко или бессимптомно перенесли коронавирус, обнаружили общий ген.

У большинства людей, которые заразились коронавирусом, но перенесли болезнь легко, или в бессимптомной форме, обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. По словам ученых, люди с этим геном имеют определенную защиту от тяжелых форм COVID-19.

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Соответствующее исследование провели в университете Ньюкасла в Великобритании, пишет Sciencedaily.

Ученые набрали несколько добровольцев в четыре группы: без симптомов, с минимальными симптомами, с ярко выраженными симптомами и с тяжелым течением COVID-19.

В ходе исследования ученые выяснили, что ген HLA-DRB1*04:01 в три раза чаще встречается у людей, которые перенесли коронавирус почти без симптомов и об инфицировании узнали только из анализа на COVID-19.

По словам исследователей, этот ген встречается не у всех жителей Земли, чаще всего он есть у жителей на севере и западе Европы.

Поэтому ученые убеждены, что население европейского происхождения с большей вероятностью останется бессимптомным, но все же будет заражать коронавирусной инфекцией восприимчивы группы населения.

По словам врача Карлоса Эчеваррия из Института трансляционных и клинических исследований Университета Ньюкасла, результаты работы ученых очень важны, ведь "могут привести к генетическому тесту, который может указать, кого в первую очередь нужно вакцинировать.

Напомним, ученые предупредили о еще одном тяжелым последствие COVID-19.

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