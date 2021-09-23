Ученые выяснили, передают ли плоду антитела от коронавирусной инфекции беременные женщины

По данным экспертов — да. Но происходит это благодаря двум препаратам.

Беременные женщины передают плоду антитела от коронавирусной инфекции. В то же время устойчивы к коронавируса клетки передают те роженицы, которые вакцинировались препаратами Pfizer или Moderna.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследования американских ученых.

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Так, ученые выяснили, что у плода появляется иммунитет к коронавирусу, если женщина вакцинировался во время беременности. В исследовании приняли участие 36 детей — у всех эксперты обнаружили антитела. Их мамы предварительно сделали прививки препаратами Pfizer или Moderna.

"Эти данные могут помочь побудить большее количество женщин пройти вакцинацию во время беременности. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний от 11 сентября, вакцинированы только 30% беременных женщин в возрасте от 18 до 49 лет, несмотря на растущие доказательства безопасности пренатальной вакцины. Теперь команда изучает результаты большей группы, а также длительность иммунизации младенцев после рождения", — написал Bloomberg.

Напомним, что большое скопление людей в метро в час пик — безопасно. Все потому, что подавляющее большинство из них уже переболело, а остальные могут перенести COVID-19 в легкой форме.

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