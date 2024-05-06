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Ученые создали вакцину, которая может защитить от будущих коронавирусов

Ученые создали вакцину, которая может защитить от будущих коронавирусов

Ученые создали вакцину, которая может защитить от будущих коронавирусов

Вакцинация / Фото: pixabay.com

Исследователи говорят, что экспериментальная прививка – это шаг к цели создания вакцин до начала пандемии.

Ученые создали вакцину, которая может защитить от широкого спектра коронавирусов, в частности, разновидности, о которых еще даже не было известно.

Об этом сообщает The Guardian.

Экспериментальная прививка, испытанная на мышах, знаменует собой изменение стратегии в сторону "проактивной вакцинологии", когда вакцины разрабатываются и готовятся к производству еще до того, как появляется потенциально пандемический вирус.

Вакцина производится путем присоединения безвредных белков разных коронавирусов к крошечным наночастицам, которые затем вводятся, чтобы подготовить защитные силы организма к борьбе с вирусами, если они когда-нибудь вторгнутся.

Поскольку вакцина тренирует иммунную систему атаковать белки, общие для многих различных типов коронавируса, защита, которую она вызывает, является чрезвычайно широкой, что делает ее эффективной против известных и неизвестных вирусов одного семейства.

"Мы показали, что относительно простая вакцина все еще может обеспечить рассеянный ответ на ряд разных вирусов", — сказал Рори Хиллз, аспирант Кембриджского университета и первый автор отчета. "Это делает нас на шаг вперед к нашей цели – создание вакцин еще до начала пандемии".

Испытания на мышах показали, что вакцина вызывает широкий иммунный ответ на коронавирусы, в частности Sars-Cov-1, возбудителя, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, даже несмотря на то, что белки этого вируса не были добавлены в наночастицы вакцин. Подробности работы, проделанной в сотрудничестве между Кембриджским и Оксфордским университетами и Калифорнийским технологическим институтом, опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

По словам Хиллса, универсальную вакцину против коронавируса можно изготовить в установках для микробной ферментации, добавив, что исследователи работают с промышленными партнерами над тем, как масштабировать этот процесс. Наночастицы и вирусные белки могут быть изготовлены в разное время в разных местах и смешаны вместе для производства вакцины.

Медицинские регуляторные органы не имеют процедур для проактивной вакцинологии и исследователи говорят, что их нужно будет разработать вместе с соответствующими органами. Если вакцина будет безопасной и эффективной для людей, одним из вариантов будет использование ее в качестве бустерной вакцины против Covid с дополнительным преимуществом защиты от других коронавирусов.

Более вероятно, что у стран будут запасы этой вакцины и других вакцин, предназначенных для борьбы с отдельными патогенами, после того, как они будут изготовлены и одобрены. "В случае, если коронавирус или другой патоген пересекает границу, у вас могут быть готовы запасы вакцины и четкий план быстрого наращивания производства в случае необходимости", — сказал Хиллз.

Профессор Марк Ховарт, старший автор исследования, сказал: "Ученые проделали огромную работу, быстро создав чрезвычайно эффективную вакцину против Covid во время последней пандемии, но мир все равно пережил масштабный кризис с огромным количеством смертей. Нам нужно выяснить, как мы можем сделать еще лучше в будущем, и мощным компонентом этого является начало создания вакцин заранее.

Напомним, ученые начали испытания на людях индивидуальной вакцины от рака. Британец опробовал вакцину против меланомы.

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