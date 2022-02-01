Ученые объяснили внезапный скачок заражения "Омикроном" среди детей

COVID-вариант "Омикрон" начал больше поражать детей.

Немецкие ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей. Большая опасность заражения детей новым штаммом связана с его способностью "цепляться" за рецепторы клеток.

Результаты исследования были опубликованы на портале BioRxiv.

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"Наши данные показывают, что "Омикрон" увеличил способность ингибировать выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона", — отметили специалисты.

Исследователи добавили, что интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций.

Сегодня больные коронавирусом дети имеют однотипные симптомы:

высокая температура при 38,5°, которая может плохо подвергаться действию жаропонижающих препаратов, и быстро снова поднимается,

покашливание

головная боль, боль в груди

может быть отек в носу без сильных выделений

сухой кашель

Интерфероны – класс низкомолекулярных гликопротеинов, выделяемых клетками организмов в ответ на вторжение чужеродных агентов, таких как вирусы, паразиты и раковые белки.

Медики расширили список симптомов штамма "Омикрон" – Коронадайджест

Ранее ученые назвали новый симптом "Омикрона" – боль в ушах. Вариант "Омикрон" характеризуется более высокой заразностью, он легче распространяется от человека к человеку.

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