Ученые объяснили внезапный скачок заражения "Омикроном" среди детей

COVID-вариант "Омикрон" начал больше поражать детей.
Немецкие ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей. Большая опасность заражения детей новым штаммом связана с его способностью "цепляться" за рецепторы клеток.
Результаты исследования были опубликованы на портале BioRxiv.
"Наши данные показывают, что "Омикрон" увеличил способность ингибировать выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона", — отметили специалисты.
Исследователи добавили, что интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций.
Сегодня больные коронавирусом дети имеют однотипные симптомы:
- высокая температура при 38,5°, которая может плохо подвергаться действию жаропонижающих препаратов, и быстро снова поднимается,
- покашливание
- головная боль, боль в груди
- может быть отек в носу без сильных выделений
- сухой кашель
Интерфероны – класс низкомолекулярных гликопротеинов, выделяемых клетками организмов в ответ на вторжение чужеродных агентов, таких как вирусы, паразиты и раковые белки.
Ранее ученые назвали новый симптом "Омикрона" – боль в ушах. Вариант "Омикрон" характеризуется более высокой заразностью, он легче распространяется от человека к человеку.
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