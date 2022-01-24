Ученые объяснили принцип проникновения "Омикрона" в клетки человека

В мире продолжаются исследования и изучение нового штамма "Омикрон".

Канадские ученые объяснили принцип проникновения омикрон-штамма в клетки человека. Новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

Об этом пишет EurekAlert.

Сотрудники университета Британской Колумбии заявили, что спаечные белки "Омикрона" имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, из-за чего вирус быстрее попадает в клетку. Согласно структурному анализу специалистов, мутации "Омикрона" способствуют образованию дополнительных связей с ACE2-рецепторами клеток, позволяя вирусу глубоко в них проникнуть.

Кроме этого, эксперты заявили, что S-белок нового штамма коронавируса обладает повышенной способностью уклоняться от антител. По мнению ученых, по этой причине он стал более устойчив к антителам и вакцинам при попадании в организм человека.

Ранее медики назвали насморк, кашель, боль в горле и усталость наиболее распространенными симптомами заболевания "Омикроном". Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции, сообщают ученые. Для "Дельты" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие симптомы чаще всего появляются у людей, подхвативших "Омикрон".

Чаще всего больные имеют насморк (73%), головные боли (67,5%), усталость (63,5%). А также чихают (60%) и ощущают боль в горле (59,6%).

Главными симптомами уханьского вируса, который, по данным Минздрава, все еще доминирует в Украине, считаются высокая температура, длительный тяжелый кашель, потеря вкуса и обоняния.

Новый штамм, по данным научных исследований, имеет меньший инкубационный период, что в среднем длится трое суток.

В ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма "Омикрон" | Новости мира

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