Ученые обнаружили причину возникновения тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Исследователи отмечают, что эти случаи очень редки. В Британии зафиксировали 426 случаев тромбоза от AstraZeneca, тогда как было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины.

Команда международных экспертов утверждает, что в очень небольшом количестве случаев – примерно один раз на 100 тыс. – вакцина AstraZeneca может вызвать цепную реакцию, приводящую к тромбозу.

Об этом сообщает Guardian и Daily Mail.

По словам исследователей, реакцию можно проследить, как аденовирус, используемый вакциной для передачи генетического материала коронавирусу в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов.

Ученые считают, что это может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая, вероятно, завершится образованием тромбов.

Профессор Алан Паркер из Медицинской школы Университета Кардиффа сказал: "Наши данные подтверждают, что PF4 может связываться с аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизма тромбов после вакцинации. Создание этого механизма может помочь предотвратить расстройство и лечить его".

Ученые отмечают, что в Британии зафиксировали 426 случаев тромбоза от AstraZeneca, тогда как было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины.

В настоящее время исследователи проводят дальнейшую работу, чтобы узнать больше о процессе, который вызывает тромбы, и о том, можно ли изменить вакцину, чтобы уменьшить эти риски. В свою очередь, производители AstraZeneca пообещали использовать результаты исследований для улучшения препарата.

Ранее сообщалось, что в Украине уничтожат более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Напомним, что 18 марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна. После этого большинство государств-членов ЕС возобновили использование препарата.

Однако позже комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов все же есть связь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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