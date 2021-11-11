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Ученые обнаружили ген, который удваивает риск смерти от COVID-19: он есть не у всех

Ученые обнаружили ген, который удваивает риск смерти от COVID-19: он есть не у всех

Associated Press

Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.

Ученые из Оксфордского университета обнаружили специфический ген, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса. Это также может объяснить, почему от COVID-19 чаще умирают определенные этнические группы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы исследования установили, что ген LZTFL1, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от COVID-19, есть у 60% людей южноазиатского происхождения и 15% европейцев.

Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности наблюдались в определенных общинах и на Индийском субконтиненте. Авторы предупредили, что наличие этого гена не может использоваться как единственное объяснение смертности от коронавируса, поскольку существует много других социально-экономических факторов.

Исследование показало, что ген уменьшает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и потерянные клетки, что замедляет процесс выздоровления и приводит к смертности от коронавируса. Соавтор исследования и доцент по геномике в Оксфорде Джеймс Дэвис объяснил, что ген ученые обнаружили с помощью искусственного интеллекта и передовых молекулярных технологий.

"Если у вас генотип повышенного риска и вы тяжело заболели коронавирусом, то есть 50% вероятность того, что этого не произошло, будь у вас генотип сниженного риска", — сказал Дэвис.

Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.

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