Ученые обнаружили ген, который удваивает риск смерти от COVID-19: он есть не у всех

Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.
Ученые из Оксфордского университета обнаружили специфический ген, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса. Это также может объяснить, почему от COVID-19 чаще умирают определенные этнические группы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Авторы исследования установили, что ген LZTFL1, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от COVID-19, есть у 60% людей южноазиатского происхождения и 15% европейцев.
Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности наблюдались в определенных общинах и на Индийском субконтиненте. Авторы предупредили, что наличие этого гена не может использоваться как единственное объяснение смертности от коронавируса, поскольку существует много других социально-экономических факторов.
Исследование показало, что ген уменьшает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и потерянные клетки, что замедляет процесс выздоровления и приводит к смертности от коронавируса. Соавтор исследования и доцент по геномике в Оксфорде Джеймс Дэвис объяснил, что ген ученые обнаружили с помощью искусственного интеллекта и передовых молекулярных технологий.
"Если у вас генотип повышенного риска и вы тяжело заболели коронавирусом, то есть 50% вероятность того, что этого не произошло, будь у вас генотип сниженного риска", — сказал Дэвис.
Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.
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