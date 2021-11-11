Ученые обнаружили ген, который удваивает риск смерти от COVID-19: он есть не у всех

Ученые обнаружили ген, который удваивает риск смерти от COVID-19: он есть не у всех

Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.

Ученые из Оксфордского университета обнаружили специфический ген, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса. Это также может объяснить, почему от COVID-19 чаще умирают определенные этнические группы.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы исследования установили, что ген LZTFL1, удваивающий риск возникновения дыхательной недостаточности от COVID-19, есть у 60% людей южноазиатского происхождения и 15% европейцев.

Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности наблюдались в определенных общинах и на Индийском субконтиненте. Авторы предупредили, что наличие этого гена не может использоваться как единственное объяснение смертности от коронавируса, поскольку существует много других социально-экономических факторов.

Исследование показало, что ген уменьшает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и потерянные клетки, что замедляет процесс выздоровления и приводит к смертности от коронавируса. Соавтор исследования и доцент по геномике в Оксфорде Джеймс Дэвис объяснил, что ген ученые обнаружили с помощью искусственного интеллекта и передовых молекулярных технологий.

"Если у вас генотип повышенного риска и вы тяжело заболели коронавирусом, то есть 50% вероятность того, что этого не произошло, будь у вас генотип сниженного риска", — сказал Дэвис.

Людям, имеющим ген LZTFL1, ученые рекомендуют вакцинироваться.

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