Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением "Омикрона"

Пациенты в возрасте 60 лет тяжело переносят течение болезни.

Японские ученые заявили о заметном увеличении количества госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Express.

Специалисты медицинского центра "Фудзимино" отметили, что более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией и нуждались в подключении аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам директора медицинского учреждения Акиры Кано, острая пневмония проявляется у пациентов пожилого возраста, которые вакцинировались давно. Он также отметил, что информация о "смягчении" омикрон-штамма далека от того, что он видел на практике.

Новый штамм, по данным научных исследований, имеет меньший инкубационный период, что в среднем длится трое суток.

Специалисты постоянно призывают граждан вакцинироваться и делать бустерные дозы, чтобы уберечься от коронавируса.

Омикрон в Украине: готовы ли больницы к новой волне и как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Ранее ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей. Большая опасность заражения детей новым штаммом связана с его способностью "цепляться" за рецепторы клеток.

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