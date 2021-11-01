Ученые назвали группу людей, которые на 84% больше имеют риск умереть от COVID-19

Ученые назвали группу людей, которые на 84% больше имеют риск умереть от COVID-19

Американские ученые убеждены, что люди, у которых диагностировали онкологические заболевания, должны прививаться и иметь доступ к бустерной дозе вакцины.

Ученые из США назвали группу людей, которые на 84% больше имеют риск умереть из-за коронавируса. Это пациенты с онкозаболеваниями, которые последние три месяца проходили курс химиотерапии.

Об этом сообщает sciencedirect.com.

Ученые из Техасского университета проанализировали данные 507 тысяч граждан США, которые болели коронавирусом в 2020 году. Среди них у 14,3 тысяч человек диагностировали онкологические заболевания. Эту группу людей также разделили на две подгруппы: давно прошедшие курс лечения и те, которые в последние три месяца проходили курс химиотерапии.

Ученые установили, что люди с онкологическими заболеваниями в 5 раз чаще умирают из-за COVID-19, чем те, кто никогда не болел раком. Также коронавирус особенно опасен для недавно прошедших курс лечения: у них на 20% повышен риск госпитализации, а вероятность смерти – на 75%.

Особенно опасен COVID-19 для пациентов, которые в последние три месяца прошли курс лучевой или химиотерапии. Для них риск смерти повышен на 84%. Это медики объясняют тем, что после лечения онкологических заболеваний организм истощен и не может дать иммунный ответ.

Американские ученые добавили, что люди, у которых диагностировали онкологические заболевания, должны прививаться и иметь доступ к бустерной дозе вакцины.

Напомним, ученые Швейцарии и Германии провели исследования по активности иммунной системы в зависимости от времени суток и определили, когда лучше делать прививки.

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