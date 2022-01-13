Ученые назвали единственный симптом коронавируса, который фиксируют только у привитых

Ученые назвали единственный симптом коронавируса, который фиксируют только у привитых

Чихание у больных коронавирусом не фиксировали до старта вакцинальной кампании.

Британские ученые исследовали, что чихание – это единственный симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных.

Об этом говорится в последнем исследовании британского центра ZOE COVID, которое отслеживает движения пандемии, пишет Express.

По словам доктора Клэр Стивз, входившего в состав ZOE, чихание является симптомом, которого "они никогда не наблюдали до вакцинальной кампании".

Ученые предполагают, что чихание чаще обычного может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы. " Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как симптоме, по сравнению с теми, кто не сделал укол", — сказали ученые ZOE.

По их данным, это говорит о том, что частое чихание без объяснений после вакцинации может являться признаком COVID-19.

Напомним, шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что третья доза вакцины против COVID-19 Vaxzevria защищает от штамма вируса "Омикрон".

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