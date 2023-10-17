Ученые нашли новое объяснение некоторых случаев длительного заболевания Covid-19

Команда ученых предлагает новое объяснение некоторых случаев длительного заболевания Covid. Оно основано на выводах о том, что у пациентов, у которых сложнее проходило заболевание Covid, уровень серотонина (его часто описывают как гормон "счастье") был ниже.

Об этом пишет The New York Times.

Так, исследователи из Университета Пенсильвании предполагают, что снижение уровня серотонина вызвано остатками задерживаемого в кишечнике вируса. По их словам, снижение уровня серотонина может объяснить проблемы с памятью и некоторые неврологические и когнитивные симптомы в результате длительного течения Covid.

Это одно из нескольких новых исследований, документирующих четкие биологические изменения в организмах людей из-за длительного заболевания вирусом Covid-19. Оно показало важные открытия по поводу заболевания, имеющего различные формы и то, что часто нельзя обнаружить на стандартных диагностических инструментах, таких как рентген.

Исследование может указать путь к возможным методам лечения, включая лекарства, повышающие уровень серотонина. Ученые заявили, что биологический путь, очерчивающий их исследование, может объединить многие основные теории о том, что вызывает длительный Covid: задержки остатков вируса, воспаление, повышенное свертываемость крови и дисфункцию вегетативной нервной системы.

"Все эти разные гипотезы могут быть связаны через путь серотонина", — сказал Кристоф Тайс, ведущий автор исследования и доцент кафедры микробиологии Школы медицины Перельмана в Университете Пенсильвании.

"Во-вторых, даже если не все испытывают трудности на пути серотонина, по крайней мере, часть может реагировать на терапию, которая активирует этот путь", — сказал он.

Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета и его коллеги из Медицинской школы Икана недавно опубликовали исследование, которое выявило другие биологические изменения, связанные с некоторыми случаями длительного заболевания COVID-19, в частности, уровень гормона кортизола. Эти исследования могут указывать на конкретные подтипы длительного Covid или разные биологические показатели в разных точках заболевания.

Исследователи проанализировали кровь 58 пациентов, страдавших Covid от трех до 22 месяцев после заражения. Эти результаты сравнивали с анализом крови 30 человек без симптомов постковидной инфекции и 60 пациентов, находившихся на ранней острой стадии коронавирусной инфекции.

Мааян Леви, ведущая автор и доцент кафедры микробиологии Школы медицины Перельмана, сказала, что уровни серотонина и других метаболитов изменяются сразу после коронавирусной инфекции, что происходит сразу после других вирусных инфекций.

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Но у людей с длительным Covid серотонин был единственной важной молекулой, которая не восстановилась до уровня заражения, отметила она.

Команда также проанализировала образцы кала некоторых пациентов, длительно болевших Covid, и обнаружила, что у них остались вирусные частицы. Совместив результаты, полученные на пациентах, с исследованиями на мышах и миниатюрных моделях кишечника человека, где производится большинство серотонина, команда обнаружила путь, который может лежать в основе некоторых случаев длительного заболевания Covid.

По словам ученых, вирусные остатки Covid побуждают иммунную систему производить белки, борющиеся с инфекцией, которые называются интерферонами. Интерфероны вызывают воспаление, снижающее способность организма усваивать триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин в кишечнике. Сгустки крови, которые могут образоваться после коронавирусной инфекции, могут усугубить способность организма циркулировать серотонин.

Дефицит серотонина нарушает работу системы блуждающего нерва, передающую сигналы между телом и мозгом. Серотонин играет важную роль в кратковременной памяти, и исследователи предположили, что нехватка серотонина может привести к проблемам с памятью и другим когнитивным проблемам, с которыми страдают многие с длительным Covid.

Результаты исследования еще предстоит подтвердить другими дополнительными исследованиями.

Ученые хотят найти биомаркеры длительного Covid – биологические изменения, которые можно измерить, чтобы помочь диагностировать заболевание. Новое исследование свидетельствует о трех симптомах у пациентов, которые долгое время болели Covid: наличие вирусных остатков в кале, низкий уровень серотонина и высокий уровень интерферона.

Большинство экспертов считают, что не будет единственного биомаркера для заболевания, но появятся несколько индикаторов, которые могут отличаться в зависимости от типа симптомов и других факторов.

Существует огромная потребность в эффективных способах лечения длительного Covid и сейчас проводятся клинические испытания нескольких методов лечения. Доктор Леви и доктор Таисс сказали, что они начнут клиническое испытание для проверки флуоксетина, селективного ингибитора обратного захвата серотонина, который часто продают как Прозак, и, возможно, также триптофана.

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