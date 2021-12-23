Ученые из ЮАР и Британии: "Омикрон" вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем "Дельта"

Ученые из ЮАР и Британии: "Омикрон" вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем "Дельта"

По словам ученых, "Омикрон" чаще приводит к легким формам заболевания, чем предыдущие варианты коронавируса.

Три отдельные исследовательские группы в Южной Африке, Англии и Шотландии — местах, где новый вариант COVID-19 "Омикрон" быстро распространился — обнаружили, что течение инфекции менее тяжелое, чем у "Дельты".

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, "Омикрон" чаще приводит к легким формам заболевания, чем предыдущие варианты коронавируса. Это дает надежду, что нынешний всплеск может быть не столь катастрофическим, как опасались, несмотря на резкий рост количества случаев.

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Новое исследование из Южной Африки показало, что люди, инфицированные омикроном, на 80% реже попадают в больницу, чем если они заразились другими штаммами. Риск тяжелого заболевания меньше 90 процентов. Исследования из Шотландии и Англии, похоже, подтверждают выводы из ЮАР.

В свою очередь, медики предупреждают, что этой зимой больницы все еще могут оказаться под давлением, поскольку любое снижение тяжести заболевания будет нивелировано, если количество заражения возрастет "до астрономического уровня".

Даже невакцинированный человек, никогда не болевший COVID-19 и не имеющий иммунитета, имеет на 10% меньший риск попасть в больницу с "Омкроном", чем с "Дельтой".И хотя Omicron выглядит менее тяжелым, он чаще передается частично из-за того, что текущие вакцины менее эффективны против него.

Как быстро могут появиться симптомы Омикрона после того, как вы были заражены вирусом , читайте здесь.

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