Ученые из Оксфорда установили, кто из COVID-инфицированных чаще попадает в больницу с осложнениями

Ученые из Оксфорда установили, кто из COVID-инфицированных чаще попадает в больницу с осложнениями

Курильщики имеют высшую вероятность заражения коронавирусом.

Курильщики на 60-80% чаще попадают в медицинские учреждения за коронавирусными осложнениями.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Эта вредная привычка повышает вероятность тяжелого течения болезни — говорится в заключении ученых Оксфордского университета. К слову, ученые изучили данные более 420 000 пациентов.

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Следует заметить, что по сравнению с людьми без этой привычки — у курильщиков на 45% выше вероятность заразиться. Кроме того, они имеют на 80% больше шансов попасть в госпиталь с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщалось, в Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для учителей. Второй окружной апелляционный суд США вернул в действие постановление, которое обязывает вакцинироваться всех работников школ в городе Нью-Йорк.

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В свою очередь, адвокаты учителей заявили: требовать вмешательства Верховного суда, потому что тысячи педагогов не вакцинированные. По их словам, город может пожалеть из-за такого решения.

Напомним, жителям Дании старше 65 лет и тем, кто получил однокомпонентную COVID-вакцину от Johnson & Johnson, вскоре предложат сделать дополнительную прививку.

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