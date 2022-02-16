"У страха глаза велики": украинские бойцы на "нуле" у побережья Азовского моря уверяют, что оснований для паники нет

"У страха глаза велики": украинские бойцы на "нуле" у побережья Азовского моря уверяют, что оснований для паники нет

Линия обороны осталась непоколебимой.

На Приморском участке фронта, который западные разведки называют одним из вероятных направлений обострения, минувшие сутки не были тихими. Ночного вторжения не произошло, но и не было затишья. Кроме того, в небе украинские военные заметили неизвестные самолеты в направлении Водяного.

Об этом 16 февраля говорится в сюжете ТСН в 18:30.

Так, утром 15 февраля в небе, почти над самой передовой у побережья Азова, появился воздушный объект. Такую картинку, нынешние украинские защитники Водяного, говорят – увидели впервые.

Это звучит почти фантастически, но три года назад, именно 15 февраля, такие же виражи над тем же участком уже нарезал российский разведывательный самолет Ил-20. Тогда он стартовал с аэродрома в российском Таганроге и в воздушное пространство Украины, уверяло командование ПВО — не входил. Накануне, вероятно, был тот же сценарий.

К вечеру, перед началом 16 февраля, на передовых позициях украинских военных у побережья Азова тишины не наблюдалось. Но, как уверяют украинские воины: ничего удивительного.

Информацию, распространенную западными медиа, о российском наступлении, которое Кремль, якобы, запланировал на третий час ночи — на самый "ноль", "принес" военнослужащий ВСУ с позывным "Кипиш". Побратимы, признается, встретили – удивительно гостеприимно.

"Если что-нибудь будет — мы в любом случае готовы! А как будет, знает только сам Бог...", — отметили они.

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Тем, что в голове — у кремлевского "Владимира", воины — не слишком обеспокоены. И без того, утверждают, хватает работы по специальности. Из ежедневного - усмирения оккупантов, которые до минувшей субботы "работали" и "сыпали" преимущественно тяжелым оружием.

В прошлую субботу ситуация на участке заметно стихла, но только после того, как по соседям часть боекомплекта выпустил вражеский танк.

Накануне по защитникам Широкиного оккупанты снова ударили тяжелым вооружением.

В районе Водяного, говорят украинские военные, с конца прошлой недели сохранялась практически полная тишина. Одиночные выстрелы практически не считались. Но вечером 15 февраля ситуация изменилась.

В направлении Водяного военные заметили неизвестные самолеты | Новости с фронта

Именно с периодическими интенсивными вспышками вражеского стрелкового огня и единичными взрывами реактивных гранат прошла ночь. Украинские военные утверждают: несмотря на громкие звуки и угрожающую картинку — ничего удивительного не произошло. Для паники, уверяют – оснований нет. Линия обороны осталась непоколебимой.

"Я могу сказать, что у страха глаза велики просто. Поэтому люди, которые далеки от этого, начинают уже заранее паниковать. Поэтому надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", — резюмировал боец с позывным "Спортсмен", добавив, что к агрессивному варианту развития событий украинские военные готовы.

Напомним:

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 15 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.

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