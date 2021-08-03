У людей, переболевших COVID-19 проявляется онкология, — инфекционист

Пациенты поступают в медучреждения с сопутствующими заболеваниями.

У переболевших на коронавирусную инфекцию людей активизируются сопутствующие заболевания. В частности, больше людей поступают в медучреждения с онкологией.

Об этом со ссылкой на руководителя Центра инфекционных поражений нервной системы Елену Панасюк пишет "УНН".

Так, медики наблюдают ухудшение состояния здоровья у людей, которые уже преодолели COVID-19. Украинцы поступают в медучреждения с онкологическими заболеваниями и опухолью центральной нервной системы.

"Сначала их первичные симптомы расценивались как постковидные — слабость, головная боль, а когда отправляли их на МРТ, то обнаружили злокачественные опухоли. Где-то 10-15% мы сталкиваемся с онкологией, которая была скрыта, а после перенесенного ковида эти симптомы прогрессировали. К сожалению, время было потеряно, часть пациентов наблюдались как постковидные, вовремя не обследовались, а когда состояние было критическое, проявлялись огромные опухоли", — пояснила Елена Панасюк.

Она также добавила, что медики не успели изучить должным образом вопрос послековидного синдрома и активизации других заболеваний во время течения коронавирусной болезни.

"Мы начали заниматься этой проблемой с июня прошлого года и продолжаем на научной основе сейчас. В крупных больницах уже есть центры, которые занимаются реабилитацией. Сейчас уже разработаны программы на научной и законодательной базе по реабилитации и восстановительной терапии у данной категории больных. Но это доступно в крупных областных и районных центрах. Для небольших населенных пунктов и сел — эта проблема существует достаточно остро по диагностике, восстановлению от постковидних осложнений", — акцентировала Панасюк.

Какие инфекционные болезни могут поражать после COVID-19?

Герпес.

Корь.

Краснуха.

"То, что мы наблюдали в 25-30% развиваются микст-инфекции, то есть когда несколько вирусов или вирусы-бактерии, после перенесенного ковида могут реактивироваться в другие вирусы, склонные к длительному пребыванию в организме. Те изменения, которые происходят в нервной системе могут быть обусловлены в том числе реактивацией других патогенов", — заключила специалист.

Напомним, что от коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только не вакцинированные люди.

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