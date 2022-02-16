У летучих мышей из Лаоса нашли три новых вида коронавирусов

У летучих мышей из Лаоса нашли три новых вида коронавирусов

Все эти новые виды могут проникать в клетки человека. К маю 2020 года науке было известно о 43 видах коронавирусов.

Международная группа ученых обнаружила у популяции подковоносых летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса, три ранее неизвестных вида коронавирусов.

О результатах исследования сообщил научный журнал Nature.

"Мы провели первую "перепись" коронавирусов, поражающих популяции летучих мышей на севере Лаоса. Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых – BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 – близкие родственники SARS-CoV-2", – сообщили исследователи.

Биологи изучили вирусы, поражающие летучих мышей из пещер на границе Китая и Лаоса. Объект наблюдений выбрали потому, что там живут летучие мыши Rhinolophus affinis, разносящие вирус RaTG13. Его называют ближайшим родственником возбудителя COVID-19.

Ученые поймали более 600 летучих мышей, собрали образцы их крови и биологических жидкостей. При расшифровке их генома удалось выяснить, что вирусы BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 очень близки к SARS-CoV-2.

Структура найденных патогенов имеет почти 100% сходства с белками-возбудителями COVID-19. Результаты исследования свидетельствуют и о том, что эти патогены способны поражать человеческие клетки.

По мнению ученых, вероятная родина коронавирусной инфекции – юг Китая или граница КНР с другими странами Юго-Восточной Азии. Биологи надеются, что дальнейшие исследования позволят подробнее узнать историю появления возбудителя COVID-19.

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