У британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус: существует угроза еще одной пандемии

У британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус: существует угроза еще одной пандемии

Найденный вирус пока не представляет опасности для человека.

В Великобритании специалисты Национальной инфекционной службы обнаружили у подковообразных летучих мышей новый коронавирус RhGB01, который пока не представляет угрозы для людей, но его рекомбинации с SARS-CoV-2 могут привести к новым вспышкам коронавирусной инфекции среди людей.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Research Square.

Из образцов фекалий летучих мышей вида Rhinolophus hipposideros, обитающих в Великобритании, был выделен генетический материал и проанализирован на наличие вирусной РНК. В ходе исследований был обнаружен неизвестный сарбековирус, обозначенный как RhGB01 (Rhinolophus hipposideros, Great Britain 01).

Ученые реконструировали 85 процентов РНК коронавируса и выяснили, что его геном примерно на 80 процентов похож на геном SARS-CoV-2. По предварительным результатам, RhGB01, скорее всего, не способен связываться с клеточным ACE2 рецептором у человека и вызывать инфекцию. Однако ученые отмечают, что это еще предстоит экспериментально подтвердить.

В то же время существует возможность обмена генетического материала между обнаруженным сарбековирусом и SARS-CoV-2, если оба вируса встретятся в организме летучей мыши. Это может привести к новым зоонозным инфекциям. Поэтому, по мнению ученых, необходимо усилить эпиднадзор за коронавирусами у подковоносов на всем ареале обитания этих животных.

Как известно, считается, что предшественником вируса, повлекшего пандемию COVID-19 и повлекшего смерть более пяти миллионов человек в мире, стал сарбековирус (подрод коронавирусов) у азиатских подковообразных летучих мышей или ринолофидов.

Предок SARS-CoV-2 мог перейти от летучих мышей на промежуточного хозяина, где вирус испытал мутации, обмен генетического материала (рекомбинации) с другими вирусами и т.д. Поскольку ареал обитания ринолофидов охватывает весь мир, существует риск, что может возникнуть новая SARS-подобная инфекция.

Напомним, наиболее вероятный сценарий появления нового коронавируса — переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

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