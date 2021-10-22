Тысяча смертей за день: Данилов сказал, кому больше всего угрожает COVID-19

Тысяча смертей за день: Данилов сказал, кому больше всего угрожает COVID-19

Секретарь СНБО считает, что только увеличив количество вакцинированных в Украине можно избежать больших проблем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что во время пика заболевания на коронавирус в Украине от болезни будет умирать более тысячи человек в сутки.

Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, на брифинге по результатам заседания СНБО.

По его словам, Украина только начинает входить в пик эпидемии, а уже есть новый рекорд по умершим от коронавирусной инфекции. Количество смертей среди невакцинированного населения, по прогнозам, будет только увеличиваться.

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"Количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации ", — сказал Алексей Данилов.

По мнению секретаря СНБО, в случае, если Украина не выйдет на количество прививок 350 тысяч в сутки, "у нас будут проблемы".

Напомним, сейчас менее пяти процентов украинских компаний ставят как условие COVID-вакцинацию, чтобы тот или иной кандидат мог стать их сотрудником.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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