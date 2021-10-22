Тысяча смертей за день: Данилов сказал, кому больше всего угрожает COVID-19

Секретарь СНБО считает, что только увеличив количество вакцинированных в Украине можно избежать больших проблем.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что во время пика заболевания на коронавирус в Украине от болезни будет умирать более тысячи человек в сутки.
Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, на брифинге по результатам заседания СНБО.
По его словам, Украина только начинает входить в пик эпидемии, а уже есть новый рекорд по умершим от коронавирусной инфекции. Количество смертей среди невакцинированного населения, по прогнозам, будет только увеличиваться.
"Количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации ", — сказал Алексей Данилов.
По мнению секретаря СНБО, в случае, если Украина не выйдет на количество прививок 350 тысяч в сутки, "у нас будут проблемы".
Напомним, сейчас менее пяти процентов украинских компаний ставят как условие COVID-вакцинацию, чтобы тот или иной кандидат мог стать их сотрудником.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.