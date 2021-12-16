"Тревожные признаки": врач рассказала об опасных симптомах, которые могут сохраняться после COVID-19

"Тревожные признаки": врач рассказала об опасных симптомах, которые могут сохраняться после COVID-19

Если у человека продолжается кашель и одышка, нужно пройти комплексное обследование.

У пациентов, переболевших коронавирусом без симптомов, через некоторое время появляется кашель и одышка.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

Если у человека после того, как он переболел коронавирусом, продолжается кашель и одышка, необходимо пройти комплексное обследование. По меньшей мере необходимо хотя бы сделать рентген или КТ.

"Одышка может быть связана с низким гемоглобином, возникновением миокардита, аритмии. Также среди ее причин – развитие фиброза, бронхоспазм. Опасны тревожные признаки, при которых следует немедленно обратиться к врачу: кровохарканье, резкая боль в грудной клетке, одышка, которой еще вчера не было, резкое ухудшение самочувствия, выделение гнойной зеленой мокроты с плохим запахом. Такому пациенту мы проводим полноценное исследование функции внешнего дыхания, оценивая как скоростные, так и объемные показатели легких", — отметила Светлана Гук.

Напомним, что Закарпатская область лидирует по количеству больных коронавирусом в больницах.

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